Одной из основных причин аварий является нарушение правил маневрирования. По статистике, 47% дорожно-транспортных происшествий произошли в Киеве с начала текущего года именно из-за нарушения правил маневрирования.

Об этом сообщается на станице "Киев оперативный".

Там же опубликовано видео, которое наглядно показывает последствия нарушения ПДД.

"Вчера около 12 часов, на проспекте Науки произошло ДТП с пострадавшим при участии водителя скутера. По предварительной информации, в результате столкновения руководителя скутера с автомобилем ЗАЗ, его отбросило на транспортное средство Volkswagen, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП руководитель скутера получил травмы и его госпитализировали.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом водитель погиб после столкновения с автобусом, что остался на дороге после оформления другого ДТП.

Также мы сообщали, что Кабмин создал спецгруппу, которая займется расследованиями ДТП с многочисленными жертвами.