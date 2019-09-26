Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и его семья были внесены в санкционные списки США за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы...", - следует из распространенного заявления Помпео.

Также в санкционных списках оказались его "ближайшие родственники", а именно - дети Кастро.

Как сообщается, данные меры были приняты в связи с "причастностью к серьезной коррупции и грубому нарушению прав человека".

Ранее сообщалось, что Иран готов участвовать в ядерном соглашении, если США отменят санкции.

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