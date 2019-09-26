США ввели санкции против первого секретаря ЦК Кубы Рауля Кастро и его семьи
Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и его семья были внесены в санкционные списки США за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает РИА Новости.
"Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы...", - следует из распространенного заявления Помпео.
Также в санкционных списках оказались его "ближайшие родственники", а именно - дети Кастро.
Как сообщается, данные меры были приняты в связи с "причастностью к серьезной коррупции и грубому нарушению прав человека".
Ранее сообщалось, что Иран готов участвовать в ядерном соглашении, если США отменят санкции.
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