В сети интернет появились первые видео последствий землетрясения в турецком Стамбуле.

Как сообщают власти Турции, по меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения на западе страны.

Эпицентр землетрясения находился в 68 километрах к западу от Стамбула, на глубине 12 километров.

Скриншот: google.com

После первого подземного толчка произошли 17 афтершоков. Не исключено, что они продолжатся.

Турецкие издания сообщают, что в результате стихии потрескались некоторые здания и дороги, а с мечети в западном районе Стамбула Авджылар обрушилась верхушка минарета.

Видео: YouTube/ VOA News

Во всех школах Стамбула до пятницы отменены занятия.

Эвакуированные школьники на улице. Фото: bianet.org

24 сентября в окрестностях Стамбула уже фиксировали землетрясение. Его эпицентр был у берега Мраморного моря, но толчки ощущалось по всему городу.

Напомним, 22 сентября сильно потрясло Албанию, от землетрясения там пострадали 68 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что 22 августа в Калифорнии произошло пятибалльное землетрясение.