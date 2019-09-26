Появились фото и видео разрушений после землетрясения в Стамбуле
В сети интернет появились первые видео последствий землетрясения в турецком Стамбуле.
Как сообщают власти Турции, по меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения на западе страны.
Эпицентр землетрясения находился в 68 километрах к западу от Стамбула, на глубине 12 километров.
Скриншот: google.com
После первого подземного толчка произошли 17 афтершоков. Не исключено, что они продолжатся.
Турецкие издания сообщают, что в результате стихии потрескались некоторые здания и дороги, а с мечети в западном районе Стамбула Авджылар обрушилась верхушка минарета.
Видео: YouTube/ VOA News
Во всех школах Стамбула до пятницы отменены занятия.
Эвакуированные школьники на улице. Фото: bianet.org
24 сентября в окрестностях Стамбула уже фиксировали землетрясение. Его эпицентр был у берега Мраморного моря, но толчки ощущалось по всему городу.
Напомним, 22 сентября сильно потрясло Албанию, от землетрясения там пострадали 68 человек.
Ранее "Страна" сообщала, что 22 августа в Калифорнии произошло пятибалльное землетрясение.