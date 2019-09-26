В поселке Глевахи в Киевской области в одном из дачных домов садового общества произошло убийство. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

"Сообщение по спецлинии "102" о том, что убит человек, поступило от председателя одного из местных садовых обществ. Злоумышленника, который лишил жизни своего знакомого, задержали на месте. Во время следственных действий были установлены детали преступления. Трое мужчин отдыхали с нескольким бутылками "хмельной". Когда же хозяин пошел спать, здесь и развернулся конфликт между двумя, так сказать, товарищами. Одному из них просто не понравилось, как его друг "вынес мусор". Взял нож и ударил в грудь, от чего мужчина умер сразу", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщается, владелец помещения и работник садового общества придержали мужчину до приезда правоохранителей.

"В содеянном он признался. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает личность погибшего. Известно лишь его имя. Никаких документов при нем не было", - резюмировали в полиции.

Ранее сообщалось, что во Львове сообщили, что польский военный убил украинского солдата. Позже СМИ заявило о хакерской атаке.

Также мы писали, что в Киеве пьяный отец убил 16-летнюю дочь, которая была недовольна его состоянием.