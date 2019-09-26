В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от ХК "Донбасса", согласно которому клуб подписал контракт с нападающим Александром Матерухиным.

В донецкой команде 37-летний форвард будет выступать под привычным 28 номером.

Об этом сообщается на сайте УХЛ.

Уточняется, что Метерухин - воспитанник киевского "Сокола" в 1999-2005 годах выступал в Северной Америке, провел 139 матчей (52 шайбы, 74 передачи) в QMJHL и 228 игр (56 шайб, 76 передач) в ECHL.

После этого на пять сезонов переехал в Беларусь, где играл в составе "Химволокна" и минской "Юности". За это время Матерухин трижды становился чемпионом Беларуси, выиграл Континентальный кубок, по три раза признавался лучшим форвардом чемпионата, лучшим бомбардиром и лучшим снайпером турнира.

В сезоне 2011/12 с "Донбассом" дошел до полуфинала плей-офф ВХЛ, заработав наибольший показатель полезности среди всех хоккеистов чемпионата по итогам регулярного сезона. В следующем сезоне дебютировал с дончанами в КХЛ, выиграл Континентальный кубок и стал чемпионом Украины со второй командой "Донбасса".

Фото: uhl.ua

В 2013 году Матерухин вернулся в Беларусь, где играл в Экстралиге в составе "Немана", "Динамо-Молодечно" и "Шахтера". Также в 222 матчах в минском "Динамо", выступающем в КХЛ, форвард набрал 90 (53+37) очков.

Прошлый сезон нападающий провел в ВХЛ-овской "Югре" - 52 матча, 36 (12+24) очков при показателе полезности +18. Текущий чемпионат Матерухин начинал в Беларуси в ХК "Могилев", набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах.

В составе сборной Украины выступал на восьми чемпионатах мира в различных дивизионах, в 2013 году выигрывал Чемпионат мира в Дивизионе 1Б. В 2017 году сыграл на Чемпионате мира в ТОП-Дивизионе за сборную Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что матчем между Донбассом и Днепром стартует новый сезон Украинской хоккейной Лиги.

Также мы сообщали, что в УХЛ ждут появления нового хоккейного клуба из украинской столицы.