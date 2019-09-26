Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против граждан Российской Федерации, кораблей и компании "Maritime Assistance LLC", причастных к поставке авиационного топлива российским военным в Сирии. Об этом сообщает министерство финансов США.

На сайте Минфина сказано, что санкции, введенные Управлением финансов и иностранных активов ведомства (OFAC), касаются одного юридического лица, трех физических лиц и пяти судов. Поводом для ограничительных мер стало их участие в схеме уклонения от более ранних санкций и доставка авиационного топлива российским войскам на территории Сирии.

По мнению Минфина, подпавшая под санкции компания Maritime Assistance LLC является подставной фирмой предприятия "Совфрахт" и первоначально предназначалась для работы в Украине. США обвиняют "Совфрахт" в организации заговора с целью уклонения от санкций для перевода платежей и выполнения поставок авиатоплива российским военным, поддерживающим президента Башара Асада.

Ранее "Страна" сообщала о введении США в августе новых санкции против России по поводу отравления Скрипалей в Англии.

Также мы упоминали о заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира, что суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича.