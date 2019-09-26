В Киеве сотрудники прокуратуры и Госбюрорасследований задержали двух оперативных работников Броварского отдела полиции.

Правоохранителей подозревают в том, что они искусственно создали доказательства вины человека в совершении преступления в сфере оборота наркотиков и требовали у него 20 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Киевской области.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, полицейских задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

Также проверяется информция о причастности задержанных полицейских к совершению аналогичных уголовных правонарушений.

Фото: kobl.gp.gov.ua

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