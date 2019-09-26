Более половины граждан Украины не одобряют отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, а 2/3 считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 16-19 сентября 2019 года.

52% респондентов скорее или полностью не одобряют поручения президента Украины Владимира Зеленского отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до октября 2019 года. Положительно относятся к снятию запрета 35% опрошенных. 13% затруднились ответить на вопрос.

Скриншот: kiis.com.ua

64% участников опроса полагают, что вопрос о продаже земли сельхозназначения нужно вынести на всеукраинский референдум. 26% считают, что этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабинет Министров. 10% не смогли ответить на вопрос.

Скриншот: kiis.com.ua

Гендиректор КМИС Владимир Паниотто отметил, что за год количество противников продажи земли уменьшилась: в ноябре 2018 года против продажи земли было 72%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Участниками опроса стали люди старше 18 лет.

Ранее "Страна" приводила результаты опроса, согласно которому у почти 60% украинцев нет уверенности в завтрашнем дне.

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