Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения, по котрому украинцы смогут посещать Эквадор без визы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Министры иностранных дел обеих стран поставили подписи под документом во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как отметил Пристайко, Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Скриншот: Twitter/Vadym Prystaiko

Ранее сообщалось, что Зеленский поставил подпись под законом о "таможенном безвизе" с Евросоюзом.

Также мы писали, что глава МВД Эстонии хочет отменить безвиз для украинцев.