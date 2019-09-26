Украина и Эквадор подписали соглашение о безвизовом режиме
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения, по котрому украинцы смогут посещать Эквадор без визы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
Министры иностранных дел обеих стран поставили подписи под документом во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как отметил Пристайко, Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.
"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.
Скриншот: Twitter/Vadym Prystaiko
Ранее сообщалось, что Зеленский поставил подпись под законом о "таможенном безвизе" с Евросоюзом.
Также мы писали, что глава МВД Эстонии хочет отменить безвиз для украинцев.