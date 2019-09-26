Беатрис, старшая дочь герцога Йоркского Эндрю, второго сына правящей королевы Елизаветы II, вскоре выйдет замуж.

Об этом сообщается на официальном портале королевской семьи Великобритании.

Женихом Беатрис стал итальянский миллионер Эдоардо Мапелли Моцци. Пара обручилась в Италии в один из уик-ендов сентября.

Свадьба запланирована на 2020 год. Точную дату пресс-служба королевской фамилии назовет позже.



Беатрис Йоркская с женихом. Фото: Facebook/ TheBritishMonarchy

По словам принцессы, она и Эдоардо "разделяют ценности и интересы и счастливы будут провести эту жизнь вместе". Поэтому с нетерпением ждут свадьбу.

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