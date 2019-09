Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на приглашение из России посетить бизнес-форум "Дело за малым" в Краснодаре. Оно было размещено на бигборде в Калифорнии, рядом со штаб-квартирой космической компании.

"Язык хорошо подвешен", - написал Маск в ответ на сообщение Екатерины Павлюченко, которая написала в своем твиттер-микроблоге про билборд и шуточную песню Only Elon in Our Hearts, записанную на манер композиции "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника".

язык хорошо подвешен — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2019

Позднее другая твиттер-пользовательница Eva Fox написала: "Хаха, все-таки это привлекло твое внимание". Маск подтвердил, что заметил креативное приглашение россиян, написав: "Правда".

Фото: twitter.com/EvaFoxU

Впрочем, предприниматель так и не сказал, приедет ли на форум.

Маск не в первый раз отвечает пользователям на русском языке - в феврале этого года он написал "хаха офигенно" в ответ на видео, в котором мужчина едет задним ходом, сопровождавшееся подписью "Как тебе такое, Илон Маск?".

