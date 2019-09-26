На матче Лиги чемпионов УЕФА между донецким футбольным клубом "Шахтер" и итальянской "Аталантой" из Бергамо, который состоится 1 октября в Милане, аншлага не ожидают. На сегодняшний день реализовано чуть менее 20 тысяч билетов.

Об этом сообщает Zbirna.com.

Уточняется, что поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября не в Бергамо, а в Милане на легендарном стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро), вмещающем 80 тысяч зрителей. Самые дешевые билеты на матч стоят 40 евро, самые дорогие - 240 евро и больше.

Напомним, что предыдущий матч итальянская "Аталанта" неожиданно проиграла с разгромным счетом. В Хорватии загребское "Динамо" забило в ворота итальянцев четыре гола, не получив в ответ ни одного.

Как сообщалось, главый тренер "Шахтера" Луиш Каштру объяснил, почему Шахтер проиграл Манчестер Сити и удивился матчу в Загребе.

Также мы публиковали положение команд и все результаты матчей в группе С Лиги чемпионов, где играет "Шахтер".