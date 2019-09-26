Третья "ракетка" мира украинка Элина Свитолина проиграла 26 сентября четвертьфинальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом 2 млн 828 тысяч долларов. Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что результат встречи Элины против американки Элисон Риск (№35 WTA) - 1:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 28 минут.

В шаге от титульного поединка Риск встретится с чешкой Петрой Квитовой (7), которая в четвертьфинале оставила за бортом соревнований одесситку Даяну Ястремскую (27).

В другом полуфинале выступят первая "ракетка" мира австралийка Эшли Барти и Арина Соболенко (Беларусь, 14).

Ранее "Страна" писала о том, что две первые ракетки Украины - Свитолина и Ястремская - подали заявки на участие в Кубке Кремля.

Также мы сообщали, что еа турнире в Чжэнчжоу фаны прозвали Свитолину "маленькой китайской капусточкой".