Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани, кроме встречи с помощником президента Украины Андреем Ермаком в Мадриде, контактировал также с главой ОП Андреем Богданом и и.о.главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, это следует из текста жалобы информатора на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, опубликованной постоянным комитетом по делам разведки Палаты представителей США в четверг.

Осведомитель рассказал, что от нескольких американских должностных лиц узнал, что около 2-го августа Джулиани посетил Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников Зеленского – Андреем Ермаком. "Американские чиновники охарактеризовали эту встречу – в то время об этом не сообщалось – как прямое следствие разговора президента (Трампа – Ред.) с господином Зеленским о вещах, которые они обсуждали", - говорит информатор.

"Отдельно, несколько чиновников Соединенных Штатов сказали мне, что господин Джулиани, по сообщениям, в частном порядке связался с другими советниками Зеленского, включая главу Офиса Андрея Богдана и исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова", - сообщил он.

По словам осведомителя, он не имеет информации о том, была ли встреча или был разговор этих чиновников с Джулиани, однако добавил, что отдельно несколько должностных лиц сказали ему, что Ермак и Баканов намеревались посетить Вашингтон в середине августа.

Ранее сообщалось, что Трамп считает, что Джулиани имеет полное право расследовать в Украине "охоту на ведьм".

Также мы писали, что адвокат Трампа Джулиани признал, что просил Украину завести дело против Байдена.