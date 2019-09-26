В последние дни со страниц прессы не сходит имя Джо Байдена – вице-президента США при Бараке Обаме.

Это видный деятель Демократической партии, и он, вполне возможно, пойдет от нее на выборы президента в 2020 году. Правда, ему для этого нужно еще победить на праймериз демократов, которые еще не закончены.

Кроме того, у Байдена есть одно уязвимое место. И место это – Украина. В бытность вице-президентом Джо Байден курировал нашу страну. И оставил здесь отчетливый коррупционный след.

Этот след и пытается взять Белый дом. Люди Трампа очень активно предлагают Украине расследовать коррупцию Байдена. А последняя такая просьба вызвала настоящую истерику в кругах демократов, которые запустили процесс импичмента президенту США.

Впрочем, шансы на смещение Трампа невелики. А вот дело Байдена, из-за которого поднялся большой скандал, может похоронить президентские амбиции "дядюшки Джо". Если, конечно, этого захочет президент Владимир Зеленский.

"Страна" напоминает фабулу этого дела.

Братство глубокого бурения

Джо Байден – один из отцов нынешней версии украинской государственности, которая сложилась после Евромайдана. Вице-президент часто появлялся на акциях протеста "Революции достоинства". А после ее победы стал одним из главных "друзей Украины".

Байден часто приезжал в нашу страну и был официально ее куратором. Он выступал с трибуны Рады и даже сидел в кресле Порошенко на одном из совещаний.

Также "дядюшка Джо" курировал создание антикоррупционных органов.

Куда менее публично действовала в Украине семья Байдена. 12 мая 2014 года его сын Хантер вошел в совет директоров газодобывающей компании "Буризма".

Это случилось очень вовремя для "Буризмы", которая принадлежала (и принадлежит сейчас) экс-министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому.

После бегства экс-президента компанию Злочевского ждали недобрые времена: уголовные дела, "отжим" или вообще закрытие. Параллельно средства экс-министра замораживались по всему миру. И тут внезапно одним из директоров становится сын куратора Украины из США – Джо Байдена.

Сообщение об этом до сих пор опубликовано на сайте компании. По данным американского журналиста Питера Швейцера, сыну Байдена платили по 50-150 тысяч долларов в месяц. А за пять лет работы Хантер получил три миллиона долларов. Эти цифры вчера на брифинге с Зеленским, кстати, озвучивал и Дональд Трамп.

Сам Хантер говорил, что никакого конфликта интересов с работой отца по Украине здесь нет, поскольку свою работу в "Буризме" он с ним не обсуждал.

Интересно, что кроме сына Байдена в правлении фирмы Злочевского находились и другие западные VIP-персоны: к примеру, польский экс-президент Александр Квасьневский. Которые неизвестны своими достижениями на поприще бурения скважин, но вхожи в западную элиту.

Видимо, в этом был главный секрет "Буризмы", которая, несмотря на эмиграцию Злочевского, продолжала работать в Украине. А все помехи, которые мешали сыну Байдена и экс-министру времен Януковича бурить газ, решала американская "крыша".

Байден и Шокин

Одной из таких проблем стал экс-генпрокурор Виктор Шокин. Он заступил на должность в 2015 году, а был снят в марте 2016-го – по прямому распоряжению Байдена.

Об этом рассказывал сам бывший куратор во время выступления в совете по международным отношениям США в январе 2018 года. Он объяснил ситуацию тем, что Шокин плохо боролся с коррупцией. По его словам, в 2016 году Байден выдвинул украинским властям ультиматум: без смены генерального прокурора Вашингтон не выдаст кредит на $1 млрд.

"Я был отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Так я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали.

Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я ответил: "Так звоните ему". Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов, и, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", – рассказал экс-вице-президент.

Это не единственный раз, когда Байден сам сообщал о требовании уволить Шокина. Он также хвастался изданию The Atlantic, как шантажировал Порошенко невыделением кредитного транша в размере $1 млрд, если президент не уволит "сукина сына" Шокина.

"Петр, ты не получишь свой миллиард долларов, - пересказывал Байден свой разговор с Порошенко. - Ну да ладно, ты можешь оставить генерального прокурора. Только учти, что в этом случае мы не будем платить".

То есть, Байден сам признается, что прямо вмешивался во внутренние дела Украины, шантажируя предоставлением финансовой помощи.

По версии Байдена Шокина сняли за саботаж антикоррупционных расследований. А вот сам Виктор Шокин позже заявил, что его убрали за расследование дел по Burisma, которые достались ему в наследство от его предшественника Виталия Яремы.

В интервью "Стране" Шокин повторил, что его отставка – это личная месть Байдена за то, что генпрокурор отказался закрывать дела по Burisma. И проиллюстрировал этот факт другими событиями уже после снятия с должности – например, отказом ему в американской визе:

"Считаю, что таким образом Байден препятствует моему приезду в США. Уверен, что он осознает – если меня пригласят в Сенат, то там я дам показания. Меня внесли в черный список Госдепа. Я попал в перечень лиц, которым не велено давать зеленый свет. Полагаю, что за этим всем стоит Байден", - сказал экс-генпрокурор.

Масла в огонь подлили СМИ, близкие к Белому дому (то есть Трампу). Издание The Hill утверждало, что Генпрокуратура под руководством Шокина выяснила, как Хантер-младший получал деньги из Украины. "Буризма" перечисляла компании Rosemont Seneca Partners более $160 тысяч ежемесячно, и это компания Байдена-младшего. Однако расследование так и не было доведено до конца: в 2016 году Шокина все-таки уволили.

Сам же Хантер проработал в "Буризме" до апреля 2019 года – то есть до момента поражения Петра Порошенко на выборах.

"Буризма" после Байдена

Но еще раньше влияние на Украину (по крайней мере официальное) потерял и "дядюшка Джо". Он перестал быть вице-президентом уже к 2017 году, когда президентом США сделался Дональд Трамп.

Однако власть не спешила трогать ни "Буризму", ни Байдена-младшего. Мешала не только "тень отца Байдена", но и более прозаические причины: в том же 2016 году Петр Порошенко уже договорился по "Буризме" напрямую с Николаем Злочевским.

Об этом писал экс-нардеп Александр Онищенко в своей книге "Петр Пятый". Первой эту информацию опубликовала "Страна".

Онищенко привел запись своего разговора с Петром Порошенко, у которого нардеп в то время был доверенным лицом. На ней Онищенко от имени Злочевского предлагает Порошенко сделку в обмен на закрытие уголовных дел. Президент, судя по записи, относится к этому благожелательно и называет Злочевского "хорошим парнем".

Интересно, что с приходом на пост генпрокурора Юрия Луценко три наиболее резонансных дела по Burisma передали Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое постепенно их замяло. В 2018 году стало известно, что дела по "Буризме" закрыты. А к Байдену-младшему у следствия претензий нет, заявил генпрокурор Юрий Луценко нынешней весной.

Однако точка в этом деле, учитывая последние события между США и Украиной, далеко не поставлена. На реанимации расследования по Хантеру Байдену настаивает Дональд Трамп – и об этом он заявил уже не в закрытом телефонном разговоре с Зеленским, а на совместном брифинге.

Трамп считает, что в деле есть явный конфликт интересов, и на него надо пролить свет.

Президент Владимир Зеленский на словах вроде и не против расследовать эти факты. Однако на деле пока телодвижений нет. Впрочем, может после поездки Зе в США что-то и сдвинется с мертвой точки – ведь неизвестно, какие аргументы нашел Трамп при личной встрече с коллегой из Украины.