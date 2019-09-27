В международном аэропорту китайского округа Ухань пассажирка самолета компании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед самым взлетом лайнера. Об этом сообщает издание "Mirror".

Инцидент произошел после того как все пассажиры заняли свои места, а стюардессы провели обычный инструктаж по безопасности полета и сказали о запрете пользоваться аварийными выходами без причины. Внезапно одна из туристок решила, что в салоне стало слишком душно. Она дернула за ручку аварийного выхода, чтобы немного проветрить самолет.

Видео: YouTube/ Awesome Gary

Экипаж сообщил о происшествии сотрудникам аэропорта. Полиция сняла женщину с рейса, а вылет самолета пришлось задержать на час.

Фото: mirror.co.uk

Согласно китайским законам об общественной безопасности, пассажирку могут посадить под стражей на срок от 10 до 15 дней.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве мужчина выпал из троллейбуса вместе с дверью.

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