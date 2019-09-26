В четверг, 26 сентября, цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на данных об активном восстановлении добычи в Саудовской Аравии. Ноябрьские контракты на европейскую марку Брент на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 МСК снизились в цене на $0,79 (1,26%) - до $61,6 за баррель.

Контракт на американскую WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,91 (1,61%) - до $55,58 за баррель. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережающими темпами восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры после атак. Страна уже увеличила нефтедобычу до 8 млн б/с, по данным источников. Саудовская нефтекомпания располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

"В результате наценка с учетом риска исчезла и внимание рынка вернулось к спросу. Однако я все еще обеспокоен по поводу трений между США и Ираном", - отметил старший рыночный аналитик FXTM Хуссейн Сайед.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка на текущей неделе стали данные Минэнерго США о росте запасов нефти на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали небольшого снижения запасов.

Как сообщала "Страна" ранее, на новостях о снижении добычи, цены на нефть росли.

Они выросли на опасениях существенных перебоев с поставками из-за сокращения нефтедобычи в Саудовской Аравии, произошедшей после атаки на НПЗ.

На этом фоне европейская нефтяная марка Brent поставила ценовой рекорд с апреля 2018 года.