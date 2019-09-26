Город Горишние Плавни (Полтавская область) по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям, вновь оказался на последнем месте в январе-июне 2019 года среди 39 городов Украины (в которых рассчитывается индекс). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) им.Б.Срезневского, среди городов страны с очень высоким уровнем загрязнения в первом полугодии текущего года находились (в порядке снижения) Днепр и Мариуполь, с высоким уровнем загрязнения - Одесса, Николаев, Каменское (бывший Днепродзержинск), Кривой Рог, Херсон, Киев, Луцк, Запорожье, Рубежное, Краматорск и Лисичанск.

"Очень высокий и высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен по большей части значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, окисла углерода, зависших веществ", - говорится в исследовании ЦГО.

При этом в отчете отмечается, что общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии в 2019 года снизился по показателю КИЗА (усредненный коэффициент индекса загрязнения атмосферы, который определяется по пяти компонентам с самой высокой ПДК) с 7,6 до 7,1 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения содержимого фенола.

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. В атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов.

Наименее загрязненный воздух в январе-июне 2019 года был в таких городах, как Горишние Плавни (на 39-м месте), Светловодск (38), Измаил (37), Александрия (36) и Харьков (35).

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