Новейший смартфон производства КНДР "Пхурын ханыль" ("Голубое небо") представлен публике на 15-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, инновационный гаджет был запущен в производство всего неделю назад с таким расчетом, чтобы его премьера состоялась во время этой экспозиции.

Смартфон "Голубое небо" значительно превосходит по своим характеристикам модели телефонов производства КНДР, которые сейчас продаются в народной республике. В частности, инновационный гаджет имеет шестидюймовый сенсорный экран разрешением 1080 на 2160 пикселей и оборудован четырьмя камерами, в том числе - на 16 мегапикселей. При этом объем памяти телефона для хранения данных составляет 64 гигабайта, что в два раза больше, чем у его ближайшего конкурента - модели "Пхеньян 2426".

В смартфоне "Голубое небо" установлены такие современные функции, как распознавание лица, разблокировка устройства по отпечатку пальца и управление приложениями жестами. В ходе выставки это устройство можно было приобрести по цене $290, что является весьма существенной суммой даже для обеспеченных жителей Пхеньяна. Поэтому многочисленные посетители стенда электроники не спешили покупать новинку, хотя с любопытством рассматривали смартфон, брали его в руки, чтобы посмотреть, как он работает, и сделать с его помощью несколько селфи.

На вопрос корреспондента ТАСС, можно ли иностранцу приобрести новейшую модель телефона, сотрудница стенда ответила отказом. Она пояснила, что это устройство разрешено продавать только жителям КНДР. Причем контроль за соблюдением этого требования ведется весьма строгий: перед покупкой продавец записывает паспортные данные гражданина, после чего смартфон персонально закрепляется за покупателем.

В 15-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров, которая продлится до 27 сентября, помимо производителей из КНДР принимают участие 165 компаний из семи зарубежных стран. В том числе из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Индонезии, Италии и Кубы. В основном, это производители электроники, солнечных батарей, строительных и отделочных материалов, одежды, обуви, медицинских товаров и лекарств.

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