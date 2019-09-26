26 сентября депутаты Элистинского городского собрания 6-го созыва назначили исполняющим обязанности главы города Элисты - главы администрации Элисты бывшего и.о. главы т.н. "Донецкой народной республики" Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщается на сайте элистинской администрации.

Кандидатуру Трапезникова выдвинул глава Калмыкии Бату Хасиков. Близкий к Кремлю источник рассказал российским СМИ, что в свою очередь Хасикову Трапезникова предложил помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков. Не секрет, что куратор украинского направления в Кремле давно дружит с Хасиковым.

Уроженцу Краснодара Трапезникову 38 лет. Он успел поучиться в четырех вузах: Донбасской госакадемии строительства и архитектуры, Донецком госуниверситете управления, Донецкой академии управления и государственной службы и Кабардино-Балкарский государственный университет.

С 2014 года занимал разные должности в т.н. ДНР, в том числе заместителя председателя Совета министров ДНР. 31 августа 2018 года Трапезников стал временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР и верховным главнокомандующим ДНР.

Ранее "Страна" писала, что в т.н. ДНР не поддержали идею ввода белорусских миротворцев на Донбасс.

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