"112": власть наносит цифровой удар

Медовый месяц власти с обществом закончился. Новые, молодые и улыбчивые начали закручивание гаек с того, что пытались делать все старые, – с уничтожения СМИ. Вчера Нацсовет по ТВ отобрал цифровую лицензию у телеканала "112", воспользовавшись рецептом, оставленным "попередниками".

Режим Порошенко давно готовился к уничтожению "112". В течение нескольких лет телеканалу отказывали в переоформлении лицензий и смене программной концепции. И в итоге отказали в новой лицензии именно из-за того, что сам Нацсовет отказался сделать.

Очевидно, что юридические формальности тут не при чем. На самом деле лишь сам телеканал вправе определять, какой должна быть его программная концепция, – лишь бы она не выходила за рамки закона. И если "112" оказался самым успешным в своей – новостной – нише, то это лишь подтверждение того, что свою программную концепцию он выбрал правильно.

Именно успешность телеканала и сыграла для него роковую роль. Теперь каждый третий телезритель страны не сможет увидеть "112" на своих экранах. И все это уже освящено Банковой, которая заявила о необходимости навести порядок с лицензиями.

Удар по "112" – это только начало. Уже готовятся удары по NewsOne и ZIK, которые входят в один холдинг со "112" и который, судя по всему, является занозой в горле власти, поскольку транслирует, среди прочего, позицию "Оппоплатформы", состоящую в необходимости выполнить Минские соглашения ради заключения мира (чего пока не хочет делать Зе-команда, предпочитая идти путем Порошенко).

"Оппоплатформа" уже прямо обвинила главу Офиса президента Андрея Богдана, что он является непосредственным куратором атаки на телеканал.

Однако дело не только в политике. Для многих из тех, кто пришел к власти, телевидение – их бизнес. И потому уничтожение конкурентов по информационно-развлекательному полю – это вопрос дальнейшей успешности не только в политике, но и в бизнесе. А значит, под угрозой не только "112" с NewsOne, но и все остальные участники рынка. Вплоть до телеканалов Пинчука, которому сейчас кажется, что до него дело никогда не дойдет.

Зеленский разозлил Европу

Америка еще по инерции продолжает обсуждать стенограмму разговора Трампа и Зеленского в контексте импичмента для американского президента (впрочем, голосов пока не хватает даже для начала процедуры в нижней палате Конгресса), а для Украины центр обсуждения переместился в Европу. Вчера Евросоюз вполне прогнозируемо высказал свое недовольство словами президента Украины о недостаточной помощи с его стороны.

В официальном заявлении, опубликованном от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини, Зеленскому напомнили, что за пять лет Украина получила 15 миллиардов евро в виде кредитов или грантов, и это еще не считая помощи, которую оказывали отдельные европейские страны.

Естественно, Зеленскому пришлось оправдываться. Он объяснил, что говорил с Трампом в сложный момент, когда в ПАСЕ вернули Россию и активно строился "Северный поток-2". Но даже такое объяснение не отменяет того факта, что украинский президент раскритиковал Евросоюз. И отвечать за свои слова придется.

Очевидно, что Меркель и Макрон ни слова не скажут в ответ на критику Зеленского. Но с большой вероятностью можно ожидать, что программы помощи Украине со стороны ЕС будут уменьшены или вообще свернуты.

Кроме того, вполне возможно, что лидеры Германии и Франции изменят свою позицию по отношению к Украине в рамках "нормандской четверки". Что, кстати, сделать совсем не сложно – достаточно лишь более настойчиво требовать от Киева выполнения Минских соглашений и "формулы Штайнмайера", которые были одобрены украинской властью, но не выполняются в первую очередь ею.

И если до сих пор Путин оттягивал созыв встречу лидеров "нормандской четверки", то теперь ему следовало бы ускорить ее. По горячим следам американского скандала "четверка" может превратиться в "3+1", где трое будут требовать от четвертого выполнить все, что пообещал его предшественник.

Вернется ли "хороший прокурор" Шокин?

Еще одно неожиданное последствие публикации стенограммы "Трамп – Зеленский" – актуализация желания бывшего генпрокурора Шокина вернуться на старую должность. До сих пор подобные заявления воспринимались со скепсисом, поскольку генпрокуроры у нас регулярно хотят вернуться и даже выигрывают суды по этому поводу, но реальные возвращения, как правило, не происходят.

Однако с Шокиным ситуация получается немного иная. Как известно, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп сказал, что из-за дела "Бурисмы" в Украине уволили "хорошего прокурора". То есть Шокина. Что, наверное, звучало бы для большинства украинцев смешно в 2016-м, но после трех лет пребывания Луценко во главе Генпрокуратуры стало не таким уж и далеким от истины утверждением.

Правда, есть одно "но": Зеленский уже поставил во главе ГПУ "своего человека", и чужой генпрокурор, даже хороший, ему уже ни к чему. Однако "свой человек" Зеленского до сих пор не сделал ничего, чтобы возобновить расследование по "Бурисме", которого так хочет Трамп.

И тут уже вопрос большой политики – кто сейчас окажется сильнее. Если Трамп в ближайшие месяцы сможет разобраться с давлением со стороны демократов (а похоже, что сможет), то следующем шагом станет возобновление давления на Киев по вопросу "Бурисмы".

А поскольку "свой человек" Зеленского ничего не делает, то вполне может актуализироваться вопрос о "хорошем прокуроре", который, собственно, дело "Бурисмы" и начал. И если на данный момент возвращение Шокина воспринимается со скепсисом, то, к примеру, после визита в Киев "хорошего адвоката" – Джулиани – все может измениться.

Новой программы МВФ не будет?

Одной из самых резонансных новостей вчерашнего дня стало сообщение о том, что миссия МВФ покинула Украину, не приняв положительного решения по новой программе сотрудничества. Сообщение взбудоражило правительство, которое тут же выпустило опровержение – мол, миссия все еще в Киеве и продолжает встречи с украинскими чиновниками. Однако, несмотря на опровержение, первой новости поверили больше.

Потому что в первой новости было объяснение – почему. Речь шла о ситуации с "Приватбанком", возможной смене руководства Нацбанка и неопределенной ситуации с бюджетом. И все перечисленное – правда.

Допустим, Гончарука действительно неправильно поняли, когда он заявил о возможности компромисса власти с Коломойским. Но все это не отменяет того факта, что нынешняя власть во многом и есть Коломойский, а значит, решение по "Привату" обязательно будет приниматься с учетом интересов олигарха. А это значит, что ему могут простить те миллиарды долларов, которые близкие к нему компании вывели из "Приватбанка", пока тот был его собственником.

Что касается бюджета, то уже всем ясно, что две недели назад правительство презентовало наспех переработанную версию времен Гройсмана и что реального проекта еще не существует. Наконец, ничто не говорит лучше о скорой отставке Смолия из НБУ, чем наличие на него дел, заведенных НАБУ.

Впрочем, само поведение власти демонстрирует, что на транши МВФ она в ближайшее время и не рассчитывает. На этой неделе Минфин опять разместил крупную партию гривневых ОВГЗ, превысив все плановые нормы размещений.

Очевидно, что основная цель массовой продажи облигаций – перекрыть отсутствие траншей МВФ. Параллельно переместив часть долга из иностранной валюты в украинскую. И параллельно на этом заработав.

Все это приведет к тому, что в следующем году гривну ждет катастрофа. Но это ведь в следующем году. А пока можно порадоваться ее укреплению даже в ситуации, когда МВФ денег не дает.

Последнее "Сегодня"

О еще одной крупнейшей потере медиарынка. Сегодня вышел в печать последний номер газеты "Сегодня", выходившей 22 года. Газеты, которая с середины "нулевых" и до 2013 года (пока не вышла газета "Вести") неизменно занимала лидирующие позиции на рынке печатных СМИ Украины. Газеты, в которой публиковались лучшие статьи Бузины и других известных авторов.

Но причины ее закрытия далеки от политики.

Официальной причиной ухода газеты "Сегодня" с медиарынка называют общемировую тенденцию кризиса печатных изданий. В кругах журналистов и издателей это называют короткой фразой "Принт умирает". Действительно, тиражи "Сегодня" резко упали после выхода газеты "Вести" в 2013 году (куда ушла значительная часть коллектива "Сегодня").

И с тех пор эта тенденция только усугубилась.

Однако до последнего времени газету держали на плаву - Ахметову она была важна политически. Но на двух выборах - президентских и парламентских - все его политические проекты провалились с треском. Проиграл его бизнес-партнер Порошенко, получил позорные 4% Вилкул, взял чуть более 3% наспех собранный "Оппозиционный блок" во главе с Мураевым. Ушел в никуда Ляшко. В Раду прошло лишь семь депутатов-мажоритарщиков во главе с вовремя сбежавшим из списка "Оппоблока" на округ в Мариуполе Вадимом Новинским. Но они реальной силы не представляют.

В такой ситуации Ахметов решил не разбрасываться и концентрироваться на приоритетных направлениях. Прежде всего - на усиление своего телевидения. На "Украине" появился Савик Шустер. Ходят слухи о том, что будет создан и новостной телеканал "Украина 24". "Сегодня" с ее уже небольшим тиражем стало лишней обузой, которую и решили оптимизировать. Сайт "Сегодня" будет обходиться намного дешевле - на печать деньги тратить не нужно.