Все договоры с банком должны быть подписаны клиентом и заверены соответствующим образом. В противном случае требования банка не имеют никакой юридической силы и признаются ничтожными. К такому выводу пришел Верховный суд в составе коллегии судей второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в ходе рассмотрения спора №175/4576/14-ц, передает UBR.ua.

При этом распечатки договоров с сайтов банков не принимаются судами и не могут рассматриваться в качестве доказательств. Обосновывается это просто: банк администрирует свой сайт, и может в любой момент в одностороннем порядке менять содержание типовых договоров и тарифы.

"Ну как можно доказать, что на момент заключения с человеком кредитного или депозитного договора человеку были предложены именно те условия, которые сейчас банкир распечатал со своего сайта? Это недоказуемо. Потому-то любое соглашение должно подписываться клиентом лично и заверяться работником финучреждения. Все на бумаге с указанием всех условий", — прокомментировал изданию ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как сообщается, решение ВС касалось спора Приватбанка с заемщиком, которому по банковской карте был открыт кредитный лимит на 7 тыс. грн, на которые финучреждение впоследствии насчитало по просроченной задолженности 5,3 тыс. грн.

"На мой взгляд, Приватбанк пытается пользоваться своим государственным статусом и безнаказанностью. Потому пытается насчитывать проценты и пени по договорам открытой франшизы: человек при открытии кредитного лимита не получает на руки весь договор, как следует, а лишь информационный листок с общим описание условий. Хорошо, что клиенты все чаще наказывают за такое безалаберное отношение юристов Приватбанка, а суды объективно рассматривают споры", — резюмировал Кравец.

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