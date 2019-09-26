26 сентября курс гривни на межбанке вырос на 8 копеек, а вот Национальный банк Украины опустил курс на 6 копеек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В четверг на межбанковском валютном рынке гривня укрепилась до 24,105 грн/$1 с 24,1875 грн/$1 в предыдущий рабочий день. К окончанию торгов котировки гривни составили 24,09-24,12 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 26 сентября снизился до 24,1989 грн/$1 с 24,0665 грн/$1.

На 27 сентября Нацбанк установил официальный курс гривни 24,186956 грн/$1. На 26 сентября курс был определен в 24,120199 грн /$1.

Напомним, вчера на межбанке курс укрепился довольно существенно - на 13 копеек.

"Страна" следила, что в течение дня происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.