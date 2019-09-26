Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ остановили деятельность преступной группировки, которая в течение нескольких лет способствовала рейдерским захватам по всей территории Украины. Об этом сообщается на фб-странице пресс-службы СБУ.

По данным спецслужбы, организовал и возглавил группу в 2015 году киевлянин, который ранее специализировался на хакерских атаках на Госреестры Украины.

Он привлек в ее состав бывших работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров. Участники группировки несанкционированно вмешивались в Госреестры Украины для незаконной смены собственников имущества.

За денежное вознаграждение в размере от 7 до 50 тыс. долларов они выполняли заказы как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленники перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав.

Для получения доступа к Государственным реестрам хакеры рассылали на электронные адреса нужных им структур письма якобы от государственных и контролирующих органов и файлы с вредоносным программным обеспечением.

После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа к Государственным реестрам. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и передавать файлы на сервер в интернете. Затем, используя полученные инструменты доступа, хакеры несанкционированно вмешивались в госреестры и проводили незаконные регистрационные действия. Правоохранители провели спецоперацию по пресечению рейдерского захвата злоумышленниками сети автозаправок.

Проведено 40 санкционированных обысков по месту жительства и автотранспорте фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые доказательства стали основанием для процессуального задержания черных регистраторов в Киеве согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При этом члены группировки оказывали активное сопротивление правоохранителям. Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщала "Страна", ранее сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, экс- сотрудников государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области.

Организаторы махинаций без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа в Государственные реестры.

Похожую схему выявили и в Ровно. Там тоже чиновники-злоумышленники заменяли данные в государственных электронных реестрах.

При этом в Кабмине хотят вместо обычной переписи населения Украины сделать один большой электронный реестр с данными украинцев.