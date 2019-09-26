После двух жутких ДТП с участием пассажирских автобусов и грузовиков, в каждом из которых погибли по 9 человек, Департамент патрульной полиции Украины инициирует ужесточение правил пассажирских перевозок. Об этом сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Чтобы предотвратить подобные аварии, патрульная полиция требует внести изменения в законодательство.

В первую очередь, по мнению правоохранителей, нужно повысить штрафные санкции за неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Также будет предложено прописать запрет на использование маршруток, переделанных из грузовых микроавтобусов.

Планируется поднять вопрос и об обязательном оборудовании пассажирского транспорта междугороднего сообщения ремнями безопасности для пассажиров и ввести административную ответственность за нарушение такого правила.

"Мы разработали постановление Кабмина №424 от 22 мая 2019 года для нормативного урегулирования внедрения и ведения учета ДТП, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, обладающими информацией о совершенных ДТП, что позволит проводить более детальный и обстоятельный анализ ДТП для определения причин и условий, способствующих возникновению ДТП и принятия мер для уменьшения травматизма и смертности на дорогах страны. Сейчас идет разработка технической составляющей системы", - сообщил Белошицкий.

Также разрабатывается проект постановления Кабмина о внесении изменений в правила проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам, которые предусматривают повышение контроля и ответственности перевозчиков.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре КрАЗ проехал на красный и протаранил маршрутку с пассажирами, пострадали 13 человек.

Также мы сообщали, что в Моршине под Львовом полная пассажиров маршрутка столкнулась с КамАЗом.