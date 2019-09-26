В "ДНР" не хотят ввода на Донбасс белорусских миротворцев
Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин отклонил идею введения белорусского миротворческого контингента на территорию Донбасса. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам Пушилина, "ДНР" сама справляется с поддержанием порядка.
"Донецкая народная республика не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республик", - заявил чиновник.
Пушилин добавил: Белоруссия уже внесла большой вклад в мирное урегулирование конфликта на Донбассе, предоставив в Минске все условия для проведения встреч контактной группы.
Напомним, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал о готовности ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.
"Страна" также писала о заявлении Лукашенко, что у Украины нет шансов вернуть Крым.