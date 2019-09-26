Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин отклонил идею введения белорусского миротворческого контингента на территорию Донбасса. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам Пушилина, "ДНР" сама справляется с поддержанием порядка.

"Донецкая народная республика не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республик", - заявил чиновник.

Пушилин добавил: Белоруссия уже внесла большой вклад в мирное урегулирование конфликта на Донбассе, предоставив в Минске все условия для проведения встреч контактной группы.

Напомним, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал о готовности ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

"Страна" также писала о заявлении Лукашенко, что у Украины нет шансов вернуть Крым.