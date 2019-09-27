27 сентября НБУ поднял курс доллара на 6 копеек - до 24,18 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,09 грн, продают за 24,14 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 23,85 до 24,11 грн и продают от 24,11 до 24,70 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 27 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,18 грн, то есть доллар подорожал на 6 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками: 24,09 грн - покупка и 24,12 грн - продажа

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,09 грн, средняя продажа - 24,14 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка - от 23,85 до 24,11 грн и продажа от 24,11 до 24,70 грн.

Прогнозы

Банкиры обещают курс доллара уже на следующей неделе в пределах 23,90-24,10 гривен. При этом банки потихоньку поднимают наличный курс доллара. Тогда как на безналичном рынке котировки в четверг, 25 сентября, снизились на 8 копеек - до 24,09 грн в покупке и 24,12 грн в продаже. На снижение курса валюты влияют рекордный урожай зерновых и низкий спрос на валюту со стороны импортеров.

К Новому году курс доллара может снова вернуться к уровню 26-27 грн. А при планировании госбюджета владельцы компаний и вовсе заложили курс валюты на уровне 28 грн/долл.