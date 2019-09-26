В шахте рудника ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящем в группу DCH, на горизонте 1340 м скончался 48-летний бурильщик. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На горизонте 1340 м у пострадавшего произошло внезапное ухудшение состояния здоровья", - говорится в сообщении Государственной службы по вопросам труда.

Уточняется, что ЧП произошло 23 сентября в 13:00, а в Госслужбу сообщение поступило 24 сентября.

Кроме того, 23 сентября произошло еще два смертельных ЧП в строительных компаниях. В этот день каменщик 1962 г.р. ООО "Строительное бюро" (Винницкая обл.) упал с высоты во время принятия груза, который подавался на крышу здания торгово-развлекательного центра с помощью стрелочного крана.

В Сумской области на подсобного рабочего 1975 г.р. ООО "Сумская девелоперская компания" во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ упала стрела автокрана, в результате чего он получил травмы несовместимые с жизнью.

25 сентября произошло два ЧП с летальным исходом в Днепропетровской области. В этот день мастер 1968 г.р. ЧАО "Марганецкий рудоремонтный завод" был смертельно травмирован деталью во время опускания краном детали в закалочную ванну: произошел гидроудар, в результате чего вылетевшая деталь травмировала работника.

Наладчик оборудования 1957 г.р. ООО "Днепровский завод строительных материалов" упал с высоты в шахту печи №4 во время выполнения служебных обязанностей.

По данным Госслужбы по вопросам труда, на производстве в Украине в январе-июне 2019 года было травмировано 1943 человек, в том числе 207 - со смертельным исходом, в первом полугодии-2018 - 2061 человек и 187 человек соответственно.

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