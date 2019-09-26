В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что цены на газ для населения за последние месяцы снизились на треть вопреки требованиям МВФ благодаря теплой зиме в Китае. Связь между двумя явлениями компания пояснила на своем аккаунте в Facebook.

В "Нафтогазе" обратили внимание на то, что в соответствии с подписанным с МВФ меморандумом газ должен был подорожать на 15%. Но с апреля его цена снизилась на 28%.

Это произошло из-за Китая, который является основным потребителем американского сжиженного газа. Из-за теплой зимы в КНР упала потребность в импорте газа и США пришлось поставлять излишки в Европу, где есть подземные хранилища.

Объемы образовавшегося лишнего газа не были большими. Однако достаточными, чтобы традиционные поставщики газа для Европы - Газпром, норвежцы и другие - были вынуждены конкурировать и снижать свои цены.

А поскольку цены на украинском рынке напрямую зависят от цен на европейских хабах, то когда цены на газ в Европе растут, он дорожает и в Украине. И наоборот.

Фото: Facebook/ NaftogazUA

Что касается прогноза на колебания цен, в "Нафтогазе" не берутся его давать.

"Учитывая сезонный фактор, цена, вероятно, будет расти. Если верить нынешним биржевым прогнозам, зимой ожидается подорожание газа. Собственно, это естественно, потому что с наступлением холодов Китай снова потребует больших объемов газа для отопления и значительная часть американских танкеров переориентируется туда", - отметили в компании.

Ранее "Страна" анализировала программу "Нафтогаза" "Газовый запас", по которой бытовые потребители в сентябре смогут закупить газ сразу на всю зиму по фиксированной летней цене.

Также мы писали о заявлении "Нафтогаза", что долг Газпрома вырос на $257 миллионов.