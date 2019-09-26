Кабинет министров 25 сентября назначил временным исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр Вадима Гончаренко. Об этом свидетельствует информация на сайте правительственного портала.

Вадим Гончаренко был директором департамента геологического контроля службы. Распоряжением КМУ №843-р от 25 сентября 2019 года его назначили врио главы Госгеонедр.

Скриншот: kmu.gov.ua

Напомним, 25 сентября Кабинет министров уволил с должности главы Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка, который эту должность с марта 2019 года, а с мая 2017 он возглавлял Госгеонедр с приставкой временно исполняющего обязанности.

Также мы писали, что сентябре прошлого года заместителю главы Госгеонедр сообщили о подозрении в получении взятки.