"Страна" публикует полный перевод жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, рассекреченной Комитетом по вопросам разведки Палаты представителей США. Жалоба касается нарушений во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Полный перевод жалобы:

Достопочтенный Ричард Берр, председатель

Специального комитета по разведке Сената США

Достопочтенный Адам Шифф, председатель

Постоянного избранного комитета по разведке

Палаты представителей Соединенных Штатов

Уважаемый председатель Барр и председатель Шифф! Я сообщаю о "неотложной обеспокоенности" в соответствии с процедурой, изложенной в 50 USC §3033 (к) (5) (А). Это письмо не засекречено, если отделено от приложения.

В ходе выполнения моих официальных обязанностей я получил информацию от нескольких правительственных чиновников США о том, что президент Соединенных Штатов использует полномочия своей администрации для вмешательства со стороны иностранного государства на выборах в США в 2020 году.

Это вмешательство включает, среди прочего, оказание давления на другую страну с целью расследования деятельности одного из главных внутриполитических конкурентов президента.

Личный адвокат президента, г-н Рудольф Джулиани, является центральной фигурой в этом.

Генеральный прокурор Барр, кажется, также вовлечен.

• За последние четыре месяца более полдюжины должностных лиц США сообщили мне о разных фактах, связанных с этими усилиями.

Информация, предоставленная здесь, была передана мне в ходе официальной межведомственной процедуры.

Для должностных лиц США, ответственных за конкретный региональный или функциональный отдел, является обычным делиться такой информацией друг с другом для информирования при разработке политики и анализе.

• Я не был прямым свидетелем большинства описанных событий.

Тем не менее, я считаю, что рассказы моих коллег об этих событиях заслуживают доверия, потому что почти во всех случаях многочисленные должностные лица рассказывали о фактах, которые соответствовали друг другу.

Кроме того, разная информация, соответствующая этим частным сообщениям, была опубликована публично.

Я глубоко обеспокоен тем, что действия, описанные ниже, представляют собой "серьезную или вопиющую проблему, злоупотребление или нарушение закона или исполнительного приказа", "которые не включают в себя различия во мнениях по вопросам государственной политики", что согласуется с определением "срочной проблемы" "в 50 USC §3033 (к) (5) (G).

Поэтому я выполняю свою обязанность сообщить эту информацию по соответствующим юридическим каналам в соответствующие органы.

• Я также обеспокоен тем, что эти действия представляют угрозу для национальной безопасности США и подрывают усилия правительства США по сдерживанию и противодействию иностранному вмешательству в выборы в США.

Насколько мне известно, полнота этого утверждения не классифицируется при отделении от секретного приложения.

Я попытался применить классификационные стандарты, изложенные в Распоряжении (EO) 13526, и отделить информацию, о которой я знаю или относительно которой есть основания полагать, что она засекречена в целях национальной безопасности.

• Если маркировка засекреченности применяется задним числом, я считаю, что засекречивающий орган обязан объяснить, почему такая маркировка была применена и к какой конкретной информации она относится.

I.

Президентский телефонный звонок 25 июля. Рано утром 25 июля президент по телефону разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я не знаю, какая сторона инициировала вызов.

Это был первый общепризнанный телефонный разговор между двумя лидерами после краткого поздравительного звонка, когда г-н Зеленский стал президентом 21 апреля.

Многочисленные должностные лица Белого дома, непосредственно знавшие о звонке, сообщили мне, что после первоначального обмена мнениями президент использовал оставшуюся часть звонка для продвижения своих личных интересов.

А именно: он стремился оказать давление на украинского лидера, чтобы тот предпринял действия, чтобы помочь президентской заявке на переизбрание 2020 года.

По словам должностных лиц Белого дома, которые были непосредственно осведомлены о звонке, президент оказал давление на г-на Зеленского, чтобы, среди прочего:

начать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена;

помочь в раскрытии якобы того факта, что заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года возникли в Украине, с конкретной просьбой, чтобы украинский лидер нашел и передал серверы, используемые Национальным комитетом Демократической партии и проверенные киберсекретариатом США. Эта фирма Crowdstrike 3 первоначально сообщала, что российские хакеры проникли в сети DNC в 2016 году;

встретиться или поговорить с двумя людьми, которых Президент определенно назвал своими личными посланниками по этим вопросам, г-ном Джулиани и Генеральным прокурором Барром, с которыми Президент неоднократно общался в тандеме.

Президент также похвалил генерального прокурора Украины г-на Юрия Луценко и предположил, что г-н Зеленский, возможно, захочет сохранить его на своем посту.

(Примечание: начиная с марта 2019 года г-н Луценко выступил с рядом публичных утверждений, многие из которых он позже отозвал, о действиях семьи Байденов в Украине, предполагаемом участии украинских чиновников в выборах в США 2016 года и деятельности Посольства США в Киеве. Дополнительную информацию см. В части IV.)

Чиновники Белого дома, которые сообщили мне эту информацию, были глубоко обеспокоены тем, что произошло в телефонном звонке.

Они сказали мне, что с юристами Белого дома уже идет "дискуссия" о том, как относиться к телефонному разговору из-за вероятности, по словам чиновников, что они стали свидетелями того, как президент злоупотреблял своим служебным положением для личной выгоды.

Украинская сторона первой публично признала телефонный звонок.

Вечером 25 июля на веб-сайте Президента Украины была размещена информация, которая содержала следующую строку (перевод с оригинальной русскоязычной версии):

"Дональд Трамп выразил убежденность в том, что новое украинское правительство сможет быстро улучшить имидж Украины и завершить расследование дел о коррупции, которые сдерживали сотрудничество между Украиной и США ". Помимо вышеупомянутых "дел", предположительно связанных с семьей Байдена и выборами в США в 2016 году, представители Белого дома сообщили мне, что никаких других "дел" обсуждено не было.

Насколько я понимаю, примерно десять сотрудников Белого дома слушали звонок: смесь политиков и дежурных в Ситуационной комнате Белого дома, как обычно.

Чиновники, с которыми я разговаривал, сказали мне, что присутствие при звонке не было заранее ограничено, потому что все ожидали, что это будет "обычный" звонок с иностранным лидером.

Я не знаю, присутствовал ли кто-либо физически с президентом во время разговора.

Помимо сотрудников Белого дома, мне сказали, что сотрудник госдепартамента г-н Т. Ульрих Брехбуль также прослушал звонок.

Я был не единственным должностным лицом, не входящим в Белый дом, который получал информацию о звонке.

Насколько я понимаю, несколько должностных лиц Государственного департамента и разведывательного сообщества также были проинформированы о содержании звонка, как указано выше.

II.

Усилия по ограничению доступа к записям, связанным с звонком.

В последующие дни после телефонного звонка я узнал от нескольких официальных лиц США, что высокопоставленные чиновники Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного звонка, особенно официальную расшифровку стенограммы звонка, которая была сделана, как это принято в Ситуационной комнате Белого дома.

Этот набор действий подчеркнул для меня, что чиновники Белого дома поняли серьезность того, что произошло в разговоре.

• Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы Белого дома "приказали" удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников на уровне кабинета.

• Вместо этого стенограмма была загружена в отдельную электронную систему, которая, напротив, используется для хранения и обработки секретной информации особенно чувствительного характера.

Один из чиновников Белого дома назвал этот акт злоупотреблением этой электронной системой, поскольку в звонке не содержалось ничего деликатного с точки зрения национальной безопасности.

Я не знаю, были ли приняты аналогичные меры для ограничения доступа к другим записям разговоров, таким как одновременные рукописные записи, сделанные теми, кто слушал.

III.

Вдобавок к опасениям 26 июля, на следующий день после звонка Специальный представитель США по переговорам в Украине Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и рядом украинских политических деятелей. Посла Волкера на его встречах сопровождал посол США в Европейском Союзе Гордон Сэндленд.

Основываясь на многочисленных отчетах об этих встречах, о которых мне рассказывали разные официальные лица США, послы Волкер и Сондленд, по сообщениям, давали советы украинскому руководству о том, как "ориентироваться" в требованиях, которые предъявлял президент г-ну Зеленскому.

Я также узнал от нескольких должностных лиц США, что, по сообщениям, около 2 августа г-н Джулиани отправился в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников президента Зеленского, Андреем Ермаком.

Официальные представители США охарактеризовали эту встречу, о которой в то время не сообщалось публично, как "прямое продолжение" разговора президента с г-ном Зеленским о "рассмотренных ими делах".

• Отдельно несколько американских чиновников сказали мне, что г-н Джулиани, по сообщениям, в частном порядке связался с разными другими советниками Зеленского, включая начальника штаба Андрея Богдана и исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

• Я не знаю, встречались ли или разговаривали эти чиновники с г-ном Джулиани, но несколько официальных лиц США сказали мне, что г-н Ермак и г-н Баканов собирались отправиться в Вашингтон в середине августа.

9 августа президент заявил журналистам: "Я думаю, что [президент Зеленский] собирается заключить сделку с президентом Путиным, и он будет приглашен в Белый дом. И мы с нетерпением ждем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. И я думаю, что он будет. Он очень разумный человек. Он хочет увидеть мир в Украине, и я думаю, что он действительно скоро придет ".

IV.

Обстоятельства, приведшие к президентскому телефонному звонку 25 июля. Начиная с конца марта 2019 года в онлайн-издании The Hill появилась серия статей.

В этих статьях несколько украинских чиновников, в частности генеральный прокурор Юрий Луценко, выдвинули серию обвинений против других украинских чиновников и нынешних и бывших чиновников США.

Г-н Луценко и его коллеги утверждали, среди прочего:

что у них есть доказательства того, что украинские чиновники, а именно глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и член парламента Сергей Лещенко, "вмешивались" в президентские выборы 2016 года в США, предположительно в сотрудничестве с посольством США в Киеве;

что посольство США в Киеве, в частности, посол США Мари Йованович, которая критиковала организацию г-на Луценко за плохие успехи в борьбе с коррупцией, якобы препятствовало расследованию украинскими правоохранительными органами дел о коррупции, в том числе предоставляя список "не преследовать" и блокируя поездки прокуроров в Соединенные Штаты, чтобы помешать им представить свои доказательства о выборах в США 2016 года;

что бывший вице-президент Байден оказал давление на бывшего президента Украины Петра Порошенко в 2016 году с целью увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина, чтобы заблокировать предполагаемое уголовное расследование в отношении Burisma Hol dings, украинской энергетической компании, в правлении которой сидел сын бывшего вице-президента Хантер.

В нескольких публичных комментариях г-н Луценко также заявил, что он хотел бы напрямую связаться с Генеральным прокурором Барром по этим вопросам. Обвинения г-на Луценко поступили накануне первого тура президентских выборов в Украине 31 марта.

К тому времени политический покровитель г-на Луценко, президент Порошенко, отставал от г-на Зеленского в опросах и, вероятно, терпел поражение. Г-н Зеленский заявил о своем желании заменить г-на Луценко на посту Генерального прокурора. 21 апреля г-н Порошенко потерпел поражжение в 1 туре на выборах в пользу г-на Зеленского.

Также было публично сообщено, что г-н Джулиани встречался с г-ном Луценко, по крайней мере, два раза: один раз в Нью-Йорке в конце января и снова в Варшаве в середине февраля.

Кроме того, публично сообщалось, что г-н Джулиани говорил в конце 2018 года с бывшим генеральным прокурором Шокиным по Skype, звонок был организован двумя партнерами г-на Джулиани.

25 апреля в интервью Fox News президент назвал заявления господина Луценко "серьезными"и "невероятными" и заявил, что генеральный прокурор "хотел бы увидеть это". Около 29 апреля я узнал от должностных лиц США, которые были непосредственно осведомлены о ситуации, что посол Йованович была внезапно отозвана в Вашингтон высокопоставленными должностными лицами Государственного департамента для "консультаций" и, скорее всего, будет снята с ее должности.

Примерно в то же время я также узнал от американского чиновника, что единомышленники г-на Джулиани пытались установить контакт с новой командой Зеленского.

6 мая Государственный департамент объявил, что посол Йованович завершит свою работу в Киеве "как запланировано" Тем не менее, некоторые официальные лица США сказали мне, что, по сути, ее срок полномочий сократился из-за давления со стороны г-на Луценко.

Впоследствии г-н Джулиани заявил в интервью украинскому журналисту, опубликованном 14 мая, что посол Йованович была уволена, "потому что она участвовала в действиях, направленных против президента".

9 мая The New York Times сообщила, что г-н Джулиани планировал поехать в Украину, чтобы заставить правительство Украины проводить расследования, которые помогут президенту в его переизбрании в 2020 году.

В многочисленных публичных заявлениях г-н Джулиани подтвердил, что он пытался побудить украинские власти продолжить расследование предполагаемого украинского вмешательства в выборы в США 2016 года и предполагаемых нарушений со стороны семьи Байденов.

Во второй половине дня 1 мая президент заявил в интервью Politico, что он планирует поговорить с г-ном Джулиани о поездке. Несколько часов спустя г-н Джулиани публично отменил свою поездку, заявив, что г-н Зеленский был "окружен врагами президента [США] ... и Соединенных Штатов".

11 мая г-н Луценко в течение двух часов общался с избранным президентом Зеленским, согласно публичному отчету, представленному несколько дней спустя г-ном Луценко. Г-н Луценко публично заявил, что он сказал г-ну Зеленскому, что хочет остаться Генеральным прокурором.

Начиная с середины мая, я услышал от нескольких должностных лиц США, что они глубоко обеспокоены тем, что, по их мнению, г-н Джулиани обходил процессы принятия решений в области национальной безопасности, чтобы взаимодействовать с украинскими должностными лицами и пересылать сообщения между Киевом и президентом.

Эти должностные лица также сказали мне:

что чиновники Государственного департамента, включая послов Фолькера и Сондленда, разговаривали с г-ном Джулиани в попытке "сдержать ущерб" для Национальной безопасност СШАи;

что послы Фолькер и Сондленд в течение этого периода встречались с членами новой украинской администрации и, в дополнение к обсуждению вопросов политики, стремились помочь украинским лидерам понять и ответить на различные сообщения, которые они получали как их официальных каналов США, так и от г-на Джулиани.

В течение того же периода времени многие официальные лица США сказали мне, что украинское руководство склонялось к мысли, что встреча или телефонный звонок между президентом [Трампом] и президентом Зеленским будут зависеть от того, проявит ли Зеленский готовность "играть в мяч" по вопросам, которые были публично переданы г-ном Луценко и г-ном Джулиани.

(Примечание: таково было общее понимание положения дел, которое было передано мне официальными лицами США с конца мая до начала июля. Я не знаю, кто доставил это сообщение украинскому руководству или когда.)

Вскоре после инаугурации президента Зеленского публично стало известно, что г-н Джулиани встретился с двумя другими украинскими должностными лицами: специальным прокурором Украины г-ном Назаром Холодницким и бывшим украинским дипломатом по имени Андрей Телиженко.

И г-н Холодницкий, и г-н Телиженко являются союзниками г-на Луценко и выдвинули аналогичные обвинения в вышеупомянутой серии статей в The Hill.

13 июня президент сказал Джорджу Стефанопулосу из ABC, что он примет опасную информацию о своих политических соперниках от иностранного правительства.

21 июня г-н Джулиани написал в Twitter: "Новый президент Украины все еще молчит о расследовании украинского вмешательства в 2016 году и предполагаемого подкупа Байдена Порошенко. Пришло время для руководства и выяснить, как вы хотите очистить Украину от насилия со стороны Хиллари Клинтон и ее людей"· В середине июля я узнал о внезапном изменении политики в отношении помощи США Украине.

Ране "Страна" публиковала стенограмму разговора Зеленского и Трампа.

Мы также писали, что приведенная жалоба сотрудника разведки стала поводом для инициирования демократами в Палате представителей процедуры импичмента в отношении Трампа.