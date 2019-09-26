Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного звонка президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте комитета.

Документ, датированный 12 августа, адресован главам комитета по разведке Сената и Палаты представителей США Ричарду Бурру и Адаму Шиффу.

В жалобе сказано, что ее следует скрывать от Конгресса. Написавший ее сотрудник рассказал, что звонок от 25 июля "глубоко обеспокоил" чиновников Белого дома. Они пытались заблокировать обнародование стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

"В последующие за телефонным звонком дни я узнал от нескольких чиновников США, что старшие сотрудники Белого дома вмешались, чтобы заблокировать все записи телефонного звонка, особенно официальную, слово в слово, стенограмму звонка, которая была сделана, как обычно, в ситуационной комнате Белого дома. Эти действия показали мне, что чиновники Белого дома понимают серьезность того, что выяснилось в ходе звонка", - говорится в жалобе.

Также автор документа передает мнение сотрудников Белого дома. Те считают, что президент США злоупотребляет служебным положением для личной выгоды и использовал свою власть, чтобы "вынудить другую страну вмешаться в выборы 2020 года".

"Это вмешательство включает, среди прочего, давление на другую страну, чтобы она расследовала деятельность одного из главных внутренних политических соперников президента. Персональный адвокат президента, мистер Рудольф Джулиани, - центральная фигура в этой попытке. Генеральный прокурор Уильям Барр, похоже, также вовлечен", - говорится в тексте.

Сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

Ранее "Страна" писала, что идею импичмента горячо поддержала Хиллари Клинтон, назвав Трампа преступников.