Команда Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA запускает образовательный проект - "Неделя против буллинга", поучаствовать в котором смогут 200 украинских школ. Об этом на своей странице в соцсети написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

В основе проекта - использования документального кино, как нового образовательного инструмента. С помощью фильмов зрители смогут почувствовать и попытаться понять эмоции жертвы, свидетелей и булеров. Учителя смогут провести показ и обсуждение фильма по разработанным совместно с экспертами планами уроков.

По словам Ульяны Супрун, 67% украинских школьников в 2017 году пострадали от буллинга. Подавляющее большинство детей (48%) никому не рассказывали об этом опыте. Экс-чиновница назвала такую ситуацию крайне опасной, ведь буллинг влияет на психическое и эмоциональное здоровье, а также на физическое состояние ребенка и может привести к необратимым последствиям.

Ульяна Супрун назвала проявления буллинга: детей могут бить, угрожать избиением, унижать словесно, распространять сплетни и слухи, писать оскорбительные записки и даже буллить в интернете. Все это может делать жизнь ребенка невыносимой. Поэтому крайне важно обучать детей толерантному поведению и объяснять последствия буллинга.

В сообщении уточняется, что реестрация школ для участия в проекте продлится до 27 сентября, там же приводится ссылка, по которой можно зарегистрироваться.

Фото: facebook.com

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