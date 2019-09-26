Проминвестбанк (ПИБ) инициировал уголовное дело с целью остановить принудительную продажу 99,77% своих акций на бирже. Об этом свидетельствуют определение Шевченковского районного суда Киева от 17 сентября, опубликованное 25 сентября в Едином государственном реестре судебных решений.

16 сентября в Шевченковский районный суд поступило ходатайство адвоката ПИБа о наложении ареста на акции банка в уголовном производстве, которое было внесено в Единый реестр досудебных расследований 17 августа 2019 года по признакам совершения уголовного преступления по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В результате завладения неустановленными лицами имущества ПАО "Проминвестбанк", которое заключается в полном несоблюдении порядка реализации акций банка, стоимость имущества в виде акций занижена более чем на 49,6 млрд грн", - говорится в материалах суда.

Но следственный судья Шевченковского райсуда отказал в аресте акций ПИБа, аргументировав это отсутствием оснований.

"В уголовном производстве гражданский иск не заявлен и ни одному лицу о подозрении не объявлено, поэтому отсутствуют основания для наложения ареста на имущество такого лица в целях обеспечения гражданского иска в уголовном производстве", - решил суд.

Напомним, 9 сентября Верховный суд Украины отказался блокировать аукцион по продаже "Проминвестбанка".

Ранее "Страна" сообщала, что представители российского "Внешэкономбанка" направили в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине с требованием компенсации потерь, которые понес дочерний "Проминвестбанк".