В Десятинный монастырь в Киеве привезли икону с частицей мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Икона прибыла в честь Рождества Пресвятой Богородицы 24 сентября с Урала, где хранятся мощи святого. Перед вечерним богослужением ее вынесли для поклонения. В православном мире считается, что икона исцеляет зрение и слух. Святыня пробудет в обители до 6 октября включительно.

Отмечается, что святой Симеон Верхотурский родился в начале XVII века. При жизни был известен мало. Похоронив родителей, он отказался от наследства боярского рода и отправился за Урал. Поселившись в селе Меркушино неподалеку от Верхотурья, святой занимался рыбной ловлей, шил зимой шубы, много времени проводил в странствиях и молитве. Умер святой рано, около 35 лет. Его похоронили на кладбище села Меркушино. Через полвека тело святого было обретено нетленным. После этого православные приписывают мощам Симеона целительные свойства.

Скриншот, фото: Facebook/ Центр інформації УПЦ

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