В четверг, 26 сентября в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Землетрясение произошло в Стамбуле, его эпицентр находился в Мраморном море. Толчки были зафиксированы в 10:32, 13:59, 14:08 и 14:26, их магнитуда составляла 3.6, 5.8, 4.0 и 4.1 соответственно.

После землетрясения в городе началась паника. Учителя прекратили уроки и вывели учеников из помещений школ. Также офисные работники покинули высотные здания. Информации о пострадавших нет.

Фото: АА

Напомним, Албанию 21 сентября сильно потрясло, от землетрясения пострадали 68 человек.

Также мы писали, что в конце августа в Калифорнии произошло пятибалльное землетрясение.