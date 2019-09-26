В пятницу, 27 сентября, в Украине ожидается переменно облачная погода. На большей части страны будет сухо. Небольшие осадки возможны лишь в Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщает Укргидромтцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В западных регионах Украины температура воздуха ночью составит +8…+11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до будут варьироваться впределах +16…+20.

На севере и в центре страны ночью прогнозируют +8…+10 градусов, а днем потеплеет до +15…+18.

На востоке ночью ожидается до +3…+8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +15…+19.

На юге страны ночью прогнозируется +8…+13 градусов, днем потеплеет до +15…+18.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик обещает, что в пятницу в Украине потеплеет до +20 градусов.

Также мы сообщали, что последние пять лет на Земле стали самыми жаркими в истории человечества.