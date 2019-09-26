В России готовится премьера документального фильма журналиста Романа Супера о Децле. Как автор сообщил на Facebook, картину снимали на пожертвования.

Фильм, чья премьера запланирована на 7 ноября, будет называться "С закрытыми окнами".

Супер пояснил, почему создатели решили финансировать проект за счет краундфандинга - сбора добровольных пожертвований. Во-первых, они не хотели зависеть от телеканалов и продюсеров, как поступал Децл все последние годы жизни. Во-вторых, им важно было вовлечь неравнодушных людей.

"18 февраля мы сняли видеоролик, в котором рассказали об этой идее вам. Это был старт краудфандинговой кампании. Мы хотели собрать три с половиной миллиона рублей за месяц, но собрали на 250 тысяч больше и на две недели быстрее. А в марте приступили к производству", - отчитался режиссер фильма в соцсети.

Афиша фильма. Фото: Facebook/ romasuper

По словам Супера, за полгода съемок создателям пришлось искать и уговаривать на съемки героев, по всему миру охотиться за фото и видеохроникой, работать в архивах и договариваться с правообладателем о лицензировании наследия артиста.

Лента имеет подзаголовок "Честная биография Кирилла Толмацкого".

Толмацкий, известный под псевдонимами Децл и Le Truk, умер в ночь со 2 на 3 февраля после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

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