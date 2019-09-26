В пригороде Сан-Франциско (Калифорния, США) патрульный электромобиль Tesla Model S 85 не смог догнать нарушителя, так как во время погони села его батарея. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полицейского департамента во Фримонте.

Инцидент произошел во время погони за подозреваемым в преступлении, совершенном в городе Санта-Клара.

Внимание патрульного привлек один автомобиль. Полицейский проверил его номер и попросил водителя остановиться. Однако тот резко увеличил скорость. Полицейский уведомил коллег по рации, что отправляется в погоню, но заряда его Tesla хватит едва ли на 6 миль (около 10 км).

Вскоре аккумулятор электромобиля действительно сел. Погоню продолжили другие полицейские на традиционных авто, но поймать подозреваемого не смогли. Преследование прекратили через 10 минут, признав его небезопасным.

Позже подозрительный автомобиль обнаружили брошенным в Сан-Хосе.

Почему аккумулятор Tesla не был полностью заряжен, пока неизвестно. В полиции констатируют, что такое иногда случается, "особенно если офицер заходит в участок, чтобы взять отчет".

Сейчас полиция Фримонта реализует пилотный проект по использованию Tesla для патрулирования. В полицейском департаменте калифорнийского города заявили, что инцидент никак не повлияет на их отношение к электромобилю.

В августе "Страна" рассказывала, что автомобиль Tesla Roadster, запущенный на орбиту в феврале 2018 года, совершил свой первый оборот вокруг Солнца и направился к Марсу.

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