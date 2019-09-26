В Киеве стали существенно реже фиксировать случаи расстройства психики и поведения. В текущем году уже выявлено 78 781 таких случаев по сравнению с 99 087 в 2010-м. Также сократилось число выявлений болезней нервной системы, до 132 061 по состоянию на июль 2019 года.

Об этом говорится на фб-странице депутата Киевсовета Александра Пабата 24 сентября 2019 года.

При этом отмечается, что снижение статистики данных заболеваний могло стать следствием изменения порядка их учета.

"В ноябре 2017 ВР приняла изменения к Закону о предоставлении психиатрической помощи, которыми вся цепочка помощи для людей с расстройствами психики и нервной системы передается в поле ответственности самих людей, заподозренных в проблемах со здоровьем. Что, разумеется, не способствует объективности учета обращений. А значит, рядом со здоровыми, всегда достаточно недообследованных", – говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/olexandr.pabat

Мы разбирались, почему в Украине катастрофически падает уровень медпомощи. Пока чиновники рапортуют об успехах медицинской реформы, украинцам все сложнее получить помощь в наших больницах.

Также стало известно, что в Киеве откроют спецотделение для заключенных, страдающих психическими расстройствами.