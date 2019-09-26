Президент Украины Владимир Зеленский просил президента Беларуси Александра Лукашенко перенести плановый ремонт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом со ссылкой на слова Лукашенко пишет "Интерфакс".

"Недавно позвонил Зеленский и сказал, что во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов (на Украину - Ред.), и попросил помочь", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, он попросил руководство НПЗ перенести ремонт, что и было сделано. Лукашенко добавил, что Беларусь сделала все, "чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты". По словам президента Беларуси, это была "одна из мер доверия".

Напомним, Лукашенко заявил, что у Украины нет шансов вернуть Крым.

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