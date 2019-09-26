Освобожденный из заключения Олег Сенцов заявил, что в Крыму всегда были пророссийские настроения и полуостров никогда не был полностью украинским. Об этом он сказал в интервью "Крым.Реалии".

По словам режиссера, он всегда чувствовал ориентацию Крыма на РФ. "Это было всегда, к сожалению. Никогда он не был до конца украинским", - констатировал Сенцов.

На просьбу журналиста назвать причину такого положения вещей бывший пленный возложил часть вины на Украину.

"Не совсем правильную политику проводила Украина в Крыму. Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и так называемому "русскому миру", наоборот, не были вовремя пресечены. То есть хорошие, правильные вещи делались, но немножко насильно, официально и не с душой..." - сказал Сенцов.

Видео: YouTube/ Крым. Реалии

Он добавил, что жителям полуострова РФ казалась более удобной и привлекательной.

"Люди живут так, как им комфортно жить, и все. И эти все двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению. Это факт", - считает режиссер.

Ранее "Страна" приводила заявление Сенцова, что он готов пожать руку даже президенту РФ Владимиру Путину ради освобождения украинских заключенных.

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