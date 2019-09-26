Мэр Днепра Борис Филатов матерно выругался на сессии горсовета, которая проходила в среду, 25 сентября. Инцидент попал на видео и в тот же день оно было опубликовано в соцсетях.

Как выяснилось, градоначальник нецензурно ответил на вопрос депутата городского совета Днепра Александра Куприенко , который поинтересовался, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуется на сайте горсовета.

"Насколько я знаю, мы все это выставляем на Prozorro. Вы знаете о системе Prozorro, которая по своим данным нашу территориальную громаду ставит на четвертое место по прозрачности в стране? Знаете? Да? Тогда на х@я вы такие вопросы задаете тупые?", - ответил Филатов.

Позже мэр Днепра объяснил корреспонденту "Страны", что таким образом он пытался более доходчиво объяснить депутатам суть.

"Да, матюкался. Это я так пытался объяснить депутатам, чтобы они не задавали тупых вопросов. Вот они спрашивают: а где мы можем посмотреть прозрачность продажи коммунальной собственности? Я спрашиваю: а вы знаете, что такое платформа Prozorro? Они говорят: "Знаем". Снова спрашиваю: А вы в курсе, что по данным программы Prozorro, Днепр стоит на четвертом месте среди всех территориальных общин? Оказалось, депутаты знают и это. Еще спрашиваю: "А вы знаете, что мы выставили 30 объектов на Prozorro для продажи? И это они знают. Так а на х@я вы тупые вопросы задаете? Они до этого тролили меня своими идиотскими вопросами, падали на пол - говорили, что их кто-то побил. Там есть трое их Самопомощи и один из БПП, которым лень работать, не лень дурака валять", - рассказал "Стране" Борис Филатов.

Ранее "Страна писала о том, что Филатов подтвердил информацию об обысках в мэрии Днепра.

Также мы разбирались, почему Зеленский не сказал Филатову уходить в отставку после визита на мост в Днепре.