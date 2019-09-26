После публикации стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США, во время которого Зеленский упрекнул Евросоюз в недостаточной поддержке, в Европейской комиссии напомнили, что ее поддержка завязана на обязательствах Украины. Об этом пишет "Европейская правда".

"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - сказал представитель комиссии, добавив, однако, что ЕК не будет делать заявлений по поводу телефонного разговора Зеленского и Трапа.

В Еврокомиссии подчеркнули, что что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является беспрецедентной и самой объемной в истории ЕС. Уточняется, что Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более чем 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ, выдвинув жестким условием продолжать прогресс.

В Еврокомиссии также не стали отвечать на вопрос, будет ли требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом.

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Это привело к разговорам об импичменте Трампу.

После этого была опубликована полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа, из-за которого начался скандал. В ходе разговора президент Украины сказал, что, по его мнению, США куда больший партнер страны, чем Евросоюз.