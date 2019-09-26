Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ради получения контроля над украинско-российской границей на Донбассе Киеву следует соглашаться на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса и амнистию для воевавших там. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если украинским властям предлагают или у них есть возможность, если, конечно, украинские власти очень хотят единства Украины и снова воссоединить восточные территории, где идет война… я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Я бы все делал, чтобы выйти на ту границу и взять под контроль Украину. Да, там надо дать гарантии тем людям - хотя, я считаю, это тоже не вопрос - которые там, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью. Чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем", - сказал Лукашенко во время общения с украинскими СМИ в Минске в четверг.

По мнению президента Беларуси, сейчас одного желания достичь мира на Донбассе недостаточно - необходимы действия.

"Надо сегодня делать любые шаги, чтобы эта война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в Украину", - сказал он.

"Надо делать все шаги… отбросить все амбиции, надо всем внутри страны, прежде всего, в Украине, объединиться в головах, чтобы это созрело - что надо сохранить единство Украины. Это главное", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что задача президента Украины - объединить в этом вопросе украинцев с разными взглядами. "Чем дальше будем просто желать, тем дальше будет уходить мир и самое главное – целостность и единство Украины", - добавил президент Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным инженеров ВСУ, 20% территории подконтрольного Украине Донбасса заминированы.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил премьеру Швеции, что у страны нет еще 5 лет, чтобы ждать мира на Донбассе.