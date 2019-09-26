Согласно документы Госслужбы статистики Украины, перепись населения обойдется в 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил в комментарии во время конференции министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Укринформ.

"Сейчас говорят о том, что время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - говорится в опубликованном сообщении.

Министр предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра граждан Украины путем объединения 6-7 различных реестров, в которых "распылены" базовые данные о гражданах.

Как сообщала "Страна", пробная перепись населения может пройти в Киевской области еще до конца 2019 года. Пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах Киева и области. В то же время сама Либанова предпочла бы провести ее в одном из районов в Западной Украине.

Также у Дубилета хотят провести централизацию правительства Украины.