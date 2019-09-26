Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в его стране за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики. Об этом сообщает государственное информагентство Белоруссии "Белта".

По словам белорусского лидера, договоренности по поводу двух задержанных граждан были еще с прежним президентом Украины Петром Порошенко. Однако украинская сторона их не исполнила.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его... А мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - посетовал Лукашенко.

Также Бацька рассказал, что в отношении Шаройко белорусская сторона представила Украине доказательства вины. А признания из него никто не выбивал, понимая, что это чревато международным скандалом. Он также намекнул, что Киев не смог предъявить аналогичных доказательств вины Политики.

Затем глава государства заявил, что готов выполнить свои давние обещания, если украинская сторона выполнит свои. На вопрос, реально ли это сделать до встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Александр Лукашенко ответил: "Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд".

"Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, в октябре 2017 года КГБ Белоруссии задержал корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко. Ему предъявили обвинение в шпионаже, и Шаройко признал свою вину.

В мае прошлого года Верховный суд Белоруссии вынес украинцу приговор - более восьми лет лишения свободы.