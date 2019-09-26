Лишение телеканала "112 Украина" лицензии является опасным для страны прецедентом. Об этом завил народный депутат, заместитель председателя фракции "Батькивщины" Сергей Власенко в интервью журналистам, пишет сайт политсилы.

Он напомнил, что "Батькивщина" всегда выступала в защиту свободы слова и распространения информации. "Мы отстаивали права журналистов и свободу СМИ от попыток власти- какого бы цвета эта власть не была - поставить их под свой контроль. Мы становились на защиту 5 канала, "Общественного", "Интера"... Ибо как бы мы не относились к владельцам медиа или к аудитории, для которой эти медиа вещают, свобода слова является необходимой составляющей демократического, европейского развития нашей страны. И ставить ее под угрозу по конъюнктурным соображениям рискованно и опасно. Для граждан и для страны в целом", – подчеркнул Сергей Власенко.

Именно поэтому, по его словам, лишение лицензии хотя бы одного телеканала создает угрожающий прецедент: "Опаснее еще и тем, что доказать нарушение вещателем законов так и не смогли, зато избрали тактику формальных придирок. Потому что таким же образом могут лишить возможности вещания любое другое СМИ".

"Более того - зная о возможности прекращения работы СМИ подобным образом, и работники тех медиа, за которыми "еще не пришли", станут более сдержанными в поисках правды и критике. Возможно, именно в этом и заключается скрытая цель сегодняшних действий Нацсовета?" - отметил представитель "Батькивщины".

Кроме того, Сергей Власенко обратил внимание, что "за стремление чиновников угодить власти сегодня все общество может заплатить слишком высокую цену – и сейчас, и в будущем".

Кстати, в "Оппозиционной платформе" осудили лишение лицензии телеканала "112 Украина".

Напомним, что на канале 112 заявили, что продолжат вещание со спутника, в кабельных сетях и в YouTube.

Также "Страна" писала о 5 главных вопросах, которые возникли при отзыве лицензии у 112 канала.