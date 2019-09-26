В Батькивщине заявили, что лишение канала 112 лицензии создает опасный для Украины прецедент
Лишение телеканала "112 Украина" лицензии является опасным для страны прецедентом. Об этом завил народный депутат, заместитель председателя фракции "Батькивщины" Сергей Власенко в интервью журналистам, пишет сайт политсилы.
Он напомнил, что "Батькивщина" всегда выступала в защиту свободы слова и распространения информации. "Мы отстаивали права журналистов и свободу СМИ от попыток власти- какого бы цвета эта власть не была - поставить их под свой контроль. Мы становились на защиту 5 канала, "Общественного", "Интера"... Ибо как бы мы не относились к владельцам медиа или к аудитории, для которой эти медиа вещают, свобода слова является необходимой составляющей демократического, европейского развития нашей страны. И ставить ее под угрозу по конъюнктурным соображениям рискованно и опасно. Для граждан и для страны в целом", – подчеркнул Сергей Власенко.
Именно поэтому, по его словам, лишение лицензии хотя бы одного телеканала создает угрожающий прецедент: "Опаснее еще и тем, что доказать нарушение вещателем законов так и не смогли, зато избрали тактику формальных придирок. Потому что таким же образом могут лишить возможности вещания любое другое СМИ".
"Более того - зная о возможности прекращения работы СМИ подобным образом, и работники тех медиа, за которыми "еще не пришли", станут более сдержанными в поисках правды и критике. Возможно, именно в этом и заключается скрытая цель сегодняшних действий Нацсовета?" - отметил представитель "Батькивщины".
Кроме того, Сергей Власенко обратил внимание, что "за стремление чиновников угодить власти сегодня все общество может заплатить слишком высокую цену – и сейчас, и в будущем".
Кстати, в "Оппозиционной платформе" осудили лишение лицензии телеканала "112 Украина".
Напомним, что на канале 112 заявили, что продолжат вещание со спутника, в кабельных сетях и в YouTube.
Также "Страна" писала о 5 главных вопросах, которые возникли при отзыве лицензии у 112 канала.