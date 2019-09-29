48-летняя российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которой врачи поставили терминальную стадию опухоли мозга, остается под наблюдением врачей в частной московской клинике.

Неделю назад она смогла выйти из медикаментозной комы, начала самостоятельно дышать и перенесла операцию, после которой в прессе заговорили о том, что "все еще может обойтись".

Актрисе сделали еще одну операцию на мозге, которая помогла снять острую боль и немного облегчила состояние. Это позволило Заворотнюк оформить завещание и увидеть дочь Милочку, которой в следующем месяце исполнится годик.

"Страна" собрала всю информацию о болезни и лечении актрисы за последнее время.

Насте провели вторую операцию

Хирург-онколог, знакомый с течением болезни Заворотнюк, рассказал, что врачи делают все возможное, чтобы облегчить страдания пациентки. Во-первых, медикам удалось уменьшить, а потом и полностью снять отек мозга. Это позволило начать подготовку к операции по удалению опухоли, которую специалисты еще неделю назад характеризовали как "неоперабельную".

21 сентября Анастасия перенесла вторую операцию на мозге. Журналист Сергей Майоров в эфире НТВ сообщил о шансах актрисы на поправку. "Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", - рассказал журналист.

Впрочем, даже лучшие нейрохирурги России не могли гарантировать благоприятный исход хирургического вмешательства. Во-первых, такой нерадикальный подход не мог удалить опухоль полностью. Он лишь позволил избавиться от симптомов, угрожающих жизни. После операции врачи начали особое лечение, чтобы остановить дальнейший рост образования. На этом этапе процесс уже необратим.

Напомним, Заворотнюк до комы уже перенесла трепанацию черепа - в июне 2019-го. Тогда немецкие врачи пытались добраться до опухоли. Однако по возвращению из Германии в Россию ее состояние ухудшилось: появились сильные головные боли и резко подскочило давление. С ибупрофена актриса перешла на трамадол - более сильное обезболивающее. Именно после этого ее ввели в кому, чтобы облегчить состояние.

Откуда взялся рак

В окружении актрисы активно обсуждаются версии того, что могло спровоцировать рак мозга. Знакомые и друзья перебирают все причины - от омолаживающих процедур со стволовыми клетками до процедуры ЭКО, которая позволила Насте в 47 лет родить третьего ребенка.

Между тем, за год до беременности Заворотнюк проходила целый ряд обследований, в том числе и МРТ головного мозга. И тут возникает логичный вопрос, почему на тот момент медики не обнаружили признаков онкологии. Заболевание выявили уже на 4-й стадии после родов. А симптомами были лишь слабость, головокружение, обмороки, которые знакомые актрисы списывали на ее напряженный график работы и диеты.

Гример, который работал с Заворотнюк во время съемок телешоу, вспомнил, что актриса часто страдала от аллергии, которая проявлялась сыпью на коже. По словам доктора наук, профессора Александра Тепляшина, такие симптомы довольно распространены при раке мозга. А опухоль может расти как год, так и 10 лет.

Позиция родных Заворотнюк

Несмотря на совет телеведущего Дмитрия Шепелева о необходимости сделать официальное заявление, родные Анастасии Заворотнюк всячески избегают внимания прессы. Они поставили охрану на этаже клиники, где находится палата Заворотнюк, и просят оставить семью народной любимицы в покое.

22-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна написала краткий пост в Instagram, в котором она попросила "перестать спекулировать на теме тяжелой болезни матери. "Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра", - написала она.

Певец Шура (Александр Медведев) поддержал семью Заворотнюк в их решении остаться наедине со своим горем. Он рассказал, что он смог справиться с онкологией, будучи огражденным от прессы в Одинцовском госпитале. Ему досаждали папарацци, которые пытались сфотографировать его всякий раз, когда он хотел подойти к окну. Он возмущен, что информацию о Заворотнюк "сливают" ее же коллеги.

Сегодня, 26 сентября, в палату Заворотнюк принесли 11-месячную дочь Милу. Близкие надеются, что малышка, которой через месяц исполнится годик, придаст больной актрисе сил.

Также СМИ сообщают, что актриса подписала завещание на случай своей смерти. Источники в больнице сообщили, что родные старались уладить все формальности, пока Заворотнюк находится в сознании, ведь в документах такого плана четко определяется, что человек должен находится "в здравом уме и твердой памяти и действовать добровольно".

Заворотнюк с маленькой Милой и мужем Петром Чернышевым Фото: a_zavorotnyuk/Instagram