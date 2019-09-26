В Киеве отменили концерт итальянского певца Эроса Рамазотти, который должен был состояться 8 октября во Дворце Спорта. Об этом на своей странице в соцсети сообщило концертное агентство "Мельница", занимавшееся организацией мероприятия.

"В связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине, по независящим от организатора и артиста причинам киевский концерт Эроса Рамазотти, заявленный на 8 октября 2019 года во Дворце Спорта - не состоится", - говорится в сообщении.

Организаторы пообещали вернуть деньги всем, кто приобрел билеты на шоу. Возврат стартовал 25 сентября и продлится до 10 декабря. Также в сообщении опубликована ссылка, открыв которую можно узнать порядок обмена билета на деньги.

Напомним, Эрос Рамазотти должен был представить в Киеве свой новый альбом Vita Ce N’è.

Фото: facebook.com/ CA Melnitsa Kyiv

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